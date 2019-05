Fortnite Stagione 9: la casa di John Wick è apparsa sull'isola! Nuova MAT in arrivo?

Gli sviluppatori di Fortnite non hanno mai nascosto la loro adorazione nei confronti di John Wick, ex assassino costretto a tornare in attività interpretato sul grande schermo da Keanu Reeves. Durante la Stagione 3, Epic dedicò al personaggio la celeberrima skin The Reaper, sbloccabile al raggiungimento del livello 100 del Pass della Battaglia.

Quel costume, come tutti quelli esclusivi dei pass, non è più reperibile in alcun modo. Sembra, tuttavia, che il personaggio stia per tornare in qualche modo. Con l'inizio della Stagione 9 avvenuto quest'oggi, nel Palmeto Paradisiaco è infatti comparsa la casa di John Wick! La sua forma è inequivocabile, e nel seminterrato c'è persino un forziere, chiaro rimando alla cassa piena d'armi e oro che l'ex assassino conserva gelosamente in casa sua.

L'aggiunta dell'abitazione, tuttavia, potrebbe essere molto più di una semplice citazione. I data miner, infatti, hanno scovato tra i nuovi file dell'aggiornamento dei chiari riferimenti ad una modalità a tempo limitato e ad una serie di sfide, che hanno in comune la parola "Wick". Tutto ciò potrebbe non essere affatto un caso: il 17 maggio arriverà nelle sale John Wick 3: Parabellum, terzo capitolo della saga. Probabilmente, l'intenzione di Epic Games è quella di festeggiare la sua uscita con un evento con i contro-fiocchi, similmente a quanto accaduto con Avengers: Endgame e l'evento Avengers X Fortnite. Non sarebbe affatto una cattiva idea, non credete?