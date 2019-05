Fortnite Stagione 9: leak anticipa le Sfide della Settimana 4

La Stagione 9 di Fortnite ha debuttato nel battle royale ormai da qualche tempo, portando con sè numerose novità, tra cui mutamenti significativi della mappa di gioco.

Come di consueto, la sempre attivissima community di dataminer attiva su Fortnite: Battaglia Reale non ha perso tempo, cercando di carpire con quanto più anticipo possibile le novità attese per il gioco nel prossimo futuro. Tra queste rientrano le nuove Sfide della Settimana 4 della Stagione 9 del battle royale. A condividerne le potenziali identità è il noto leaker "Lucas7yoshi", estremamente attivo su Twitter. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'utente ha dedicato un cinguettio proprio a tale tematica. Secondo quanto emerso del Tweet, le nuove sfide includerebbero:

Infliggi danni agli avversari usando il Fucile di precisione;

Eliminazioni con armi leggendarie;

Distruggi un trasportatore di bottino in diversi match;

Fase 1/3: balla all'interno di un Tomato Head olografico; Fase 2/3: balla dentro un Durr Burger head olografico; Fase 3/3: balla sulla cima di una Dumpling head gigante;

Fase 1/5: atterra a Picco Polare; Fase 2/5: atterra a Laguna Languida; Fase 3/5: atterra a Salty Springs ; Fase 4/5: atterra a The Block; Fase 5/5: atterra a Rifugio Ritirato;

Elimina avversari presso Montagnole Maledette o Dusty Divot;

Visita differenti location in un unico match;

Come al solito vi invitiamo a ricordare che i leak non costituiscono informazioni ufficiali e potrebbero dunque rivelarsi imprecisi od errati.Recentementeha presentato alcune novità relative al miglioramenti del matchmaking di Fortnite Arena , mentre hanno iniziato ad emergere i primi rumor sulla Stagione 10 di Fortnite