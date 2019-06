Fortnite Stagione 9: leak svela le schermate di caricamento delle Settimane 7, 8, 9 e 10

A dispetto delle recenti operazioni compiute da Epic Games per fermare i leak di Fortnite, i dataminer del battle royale più famoso e giocato del mondo ritornano in azione e riescono a scoprire le schermate di caricamento delle Settimane 7,8,9 e 10 della Stagione 9.

Analizzando nel dettaglio le porzioni di codice inattive e le cartelle nascoste tra i dati della patch v9.30 di Fortnite, la vulcanica scena dei dataminer dello sparatutto gratuito di Epic affermano infatti di aver rintracciato le quattro immagini in alta definizione che ammireremo nelle schermate di caricamento legate alle prossime Sfide della Settimana.

Come potete facilmente intuire scorrendo questi scatti attraverso la galleria immagini che trovate in calce a questa notizia, le sorprese e le novità di gameplay che ci attendono da qui a breve saranno piuttosto corpose e coinvolgeranno gli appassionati di Fortnite in una ricca serie di attività con cui rimpolpare il guardaroba digitale del proprio alter-ego.

Gli indizi offertici dal leak di queste schermate di caricamento comprendono l'introduzione di skin inedite e di modalità a tempo speciali studiate per enfatizzare l'utilizzo in battaglia di particolari elementi di equipaggiamento, come le Doppie Pistole. Sempre grazie alle operazioni di datamining condotte sull'aggiornamento 9,30 di Fortnite sono emersi nuovi dettagli su Revolver e Fucile Pesante a Tamburo, così come sulle skin dedicate alle fasi finali della Fortnite World Cup. Sapevate inoltre che Epic Games ha confermato che la skin segreta della Stagione 9 è Singolarità?