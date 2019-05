Fortnite: la Stagione 9 sarà la migliore di sempre secondo Ninja

Ninja ha confermato in un recente streaming l'arrivo di importanti cambiamenti alla mappa di Fortnite per la Stagione 9, con Pinnacoli Pendenti che dovrebbe completamente cambiare il suo aspetto, ma c'è di più...

Ninja non può dire molto a riguardo ma fa sapere che presto qualcosa sconvolgerà la mappa di gioco, con chiaro riferimento alla Stagione 9 del Battle Royale di Epic. A proposito di quest'ultima, lo streamer parla della miglior stagione di sempre: "Season 9, alright? The skins, the battle pass skins already look dope. I love the theme, it's going to be the best season dude. Quote me. The best season of Fortnite yet."

Nelle scorse ore sono trapelate le prime skin di Fortnite Stagione 9, le quali dovrebbero fare la loro comparsa come parte del Pass della Battaglia in arrivo quest'oggi. A partire dalle 10:00 Fortnite sarà offline per permettere a Epic Games di pubblicare l'aggiornamento 9.0.0 e dare così ufficialmente il via alla Stagione 9 di Fortnite, che terminerà il primo agosto.

Lo sapevate? Epic ha regalato V-Buck gratis per errore, le monete donate per sbaglio saranno però rimosse dagli account dei giocatori.