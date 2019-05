Fortnite Stagione 9: i nuovi contenuti di Salva il Mondo

L'aggiornamento 9.0 di Fortnite è praticamente realtà, ed Epic Games ha già diffuso le patch note ufficiali che illustrano tutte le modifiche apportate al gioco. Vediamo insieme cosa bolle in pentola per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo.

Su Fortnite sono infatti in arrivo i WarGames, delle simulazioni di missione scudo anti-Tempesta, dove il giocatore potrà mettere alla prova la sua abilità. In Storie dall'Aldilà invece, si potrà ora dare la caccia al mostro di Lok, e sono in arrivo due nuovi eroi: il costruttore Garridan e la ninja dinosauro Luna Paleo.

Le simulazioni dei WarGames saranno attive in tutti i biomi ed all'inizio saranno disponibili solo 4, mentre ne verranno aggiunte altre man mano. Il giocatore dovrà far fronte a tornadi, spaccature vulcaniche e anomalie di vario genere, difendendo la propria base per sette minuti, al termine dei quali verrà selezionato un amplificatore casuale da difendere per altri sette minuti. Si tratta di una modalità piuttosto vasta, visto che alle varie sfide sono applicabili anche diversi modificatori, per cui vi rimandiamo alle patch note ufficiali di Epic Games per saperne di più.

Epic Games ha inoltre risolto una serie di bug e apportato diverse piccole migliorie a praticamente tutti gli aspetti del gioco, dall'interfaccia utente alle prestazioni, passando per armi e oggetti vari.

Non perdetevi le ultime notizie sull'aggiornamento di Fortnite! Sul nostro sito, trovate tutte le novità della Battaglia Reale di Fortnite Stagione 9, e tutte le novità della Modalità Creativa di Fortnite Stagione 9.