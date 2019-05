Fortnite Stagione 9: al via oggi le nuove Sfide della Settimana 2!

Anticipate da un leak nel weekend, le Sfide della Settimana 2 della Stagione 9 di Fortnite partiranno ufficialmente oggi, giovedì 16 maggio, tra le 15:00 e le 17.00, ora italiana, a meno di eventuali cambiamenti improvvisi da parte di Epic Games.

Come di consueto, gli sviluppatori propongono sette diverse sfide, tre gratis per tutti e quattro riservate ai possessori del Pass della Battaglia Stagione 9. A queste challenge si aggiunge la ricerca dei Fortbyte, sfida che sta tenendo impegnati a lungo i giocatori sin dall'inizio della season.

Sfide Fortnite Gratis

Lanciati fuori da 5 Onde d'Urto in varie partite (5 Stelle)

Elimina 3 nemici a Scalini Scatenati oppure Condotti Confusi (10 Stelle)

Sfida a Fasi: atterra a Spiagge Snob, Lande Letali, Scalini Scatenati, Sprofondo Stantio e Borgallegro (5 Stelle)

Fortnite Pass della Battaglia Sfide

Visita un telefono gigante, un grande piano e un trofeo e forma di pesce danzante (5 Stelle)

Trova 3 forzieri in differenti location con nome in un singolo match (10 Stelle)

Infliggi almeno 500 danni con le pistole (5 Stelle)

Sfida a Fasi: elimina un nemico da almeno 50 metri (3 Stelle), elimina un nemico da almeno 75 metri (3 Stelle), elimina un avversario da almeno 100 metri (3 Stelle)

Non è escluso che sempre nella giornata di oggi Epic Games possa dare il via alle Sfide Wicky's Bounty legate alla skin di John Wick, personaggio interpretato da Keanu Reeves nell'omonima serie di film. Restiamo in attesa di eventuali annunci in merito, il costume di John Wick è ormai stato leakato dai dataminer e potrebbe mancare davvero poco al reveal ufficiale...