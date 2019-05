Fortnite Stagione 9: quando uscirà l'aggiornamento 9.0?

Sappiamo che oggi Epic Games non pubblicherà alcun aggiornamento di Fortnite, l'appuntamento è rimandato a domani (mercoledì 8 maggio) quando la compagnia lancerà ufficialmente la Stagione 9 del Battle Royale. Ma a che ora potremmo iniziare a giocare? Facciamo chiarezza.

La patch 9.0 uscirà come detto mercoledì 8 maggio, seguendo uno schema ormai collaudato i server potrebbero andare offline tra le 10:00 e le 11:00 del mattino (ora italiana) e tornare online tra le 12:00 e le 14:00, con rollout da completare entro la prima metà del pomeriggio.

Questo aggiornamento sarà sicuramente corposo in quanto introdurrà tutte le novità della Stagione 9, il downtime potrebbe durare come di consueto circa due ore, a questa tempistica bisogna aggiungere il tempo necessario per effettuare il download, variabile ovviamente in base alla vostra connessione.

La prima immagine di Fortnite Stagione 9 mostra un guerriero cyborg ninja non meglio identificato, possiamo aspettarci una seconda immagine teaser per oggi pomeriggio alle 16:00 (ora italiana), anche i dettagli sul nuovo aggiornamento potrebbero arrivare tra il tardo pomeriggio e le prime ore della sera.

Quanto durerà la Stagione 9 di Fortnite? Secondo i calcoli, la nuova season del Battle Royale dovrebbe terminare giovedì 1 agosto, ma non è escluso che Epic possa prolungarla di qualche settimana...