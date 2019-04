Fortnite Stagione 9: tutti i rumor su Rune, Alieni e modifiche all'isola

La conclusione della Stagione 8 a tema piratesco di Fortnite è ormai prossima e la Season 9 dovrebbe stravolgere l'isola del battle royale di Epic e la vita dei suoi abitanti digitali, o almeno questo è quanto suggerito dagli autori statunitensi attraverso le insolite attività che stanno avvenendo sulla mappa.

Considerando che la skin segreta del Pass Battaglia della Stagione 8 si chiama Rovina, e che le recenti attività delle Rune e del Bunker di Sponde del Saccheggio sembrerebbero aver risvegliato il Vulcano emerso all'inizio di questa Season, molti appassionati ritengono che l'evento che sancirà l'inizio della prossima Stagione modificherà profondamente la geografia dell'isola, alimentando così la curiosità degli utenti e permettendoci di esplorare quadranti e regioni completamente nuove.

La scena dei dataminer, inoltre, ha scoperto tra le pieghe più nascoste del codice degli ultimi update dei misteriosi file che suggeriscono l'imminente inizio di un'Invasione Aliena e il ritorno di Kevin, il famoso Cubo Viola protagonista di alcuni tra gli eventi più importanti che hanno coinvolto la community di Fortnite Battaglia Reale nel corso del 2018.

La pubblicazione ormai prossima dell'aggiornamento 8.50 sarà certamente accompagnata da una nuova operazione di datamining: per scoprire cosa bolle in pentola in previsione dell'inizio della Stagione 9 e avere un quadro più chiaro della situazione, quindi, non ci resta che attendere l'uscita del nuovo update prevista, salvo ritardi e imprevisti dell'ultimo momento, per questa settimana.