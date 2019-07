Fortnite Stagione 9: le Sfide della Settimana 10 protagoniste di un leak

In Fortnite: Battaglia Reale è sempre tempo di nuovi contenuti per i videogiocatori: non sorprende dunque eccessivamente che parte della community sia costantemente alla ricerca di anticipazioni in merito!

Il particolare, i molti dataminer attivi sul gioco concentrano parte dei propri sforzi nel tentativo di scoprire in anticipo quali saranno le nuove sfide settimanali del battle royale. Ebbene, tra questi ultimi troviamo anche l'ormai piuttosto noto utente Twitter Lucas7Yoshi, che ha condiviso con un cinguettio il possibile elenco delle sfide della settimana 10 della stagione 9 di Fortnite. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, queste le presunte attività che impegneranno prossimamente i videogiocatori attivi sul titolo Epic Games:

Utilizza un Air Strike in (3) differenti partite;

Infliggi (500) danni agli avversari con uno Shotgun;

Cerca (7) scatole di munizioni in un unico match;

Visita (5) diverse insegne di pubblici servizi presso Neo Inclinata, Impianto a Pressione o Mega Mall;

Sconfiggi (3) avversari presso Palmeto Paradisiaco e Parco Pacifico;

Infliggi (200) danni agli avversari con un piccone;

Fase 1/3: raccogli (100) legno da una nave pirata o una nave vichinga; Fase 2/3: raccogli (100) pietra da Fork Knife o Ombrello; Fase 3/3: raccogli (100) metallo da una fabbrica di robot;

Come di consueto, vi rammentiamo che inon costituiscono informazioni confermate e possono dunque rivelarsi errati o imprecisi. In attesa che le nuove sfide settimanali siano ufficialmente rivelate da Epic Games, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare diverse guide dedicate a Fortnite: 14 Giorni d'Estate, con indicazioni su come ottenere punteggio 10 sui tabelloni della fiera