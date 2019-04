Fortnite Stagione 9: tornano gli aerei e la spada Infinity Blade?

Mancano pochi giorni al termine di Fortnite Stagione 8 ed al successivo avvio della Season 9: secondo gli ultimi rumor, la prossima stagione del Battle Royale potrebbe vedere il ritorno di un veicolo e di una speciale arma...

Secondo quanto riportato da alcune fonti, presto in Fortnite faranno ritorno gli aerei X-4 e la spada Infinity Blade, entrambi gli oggetti hanno fatto il loro debutto nella Stagione 7 salvo poi essere rimossi a causa delle lamentele dei Pro Player. I velivoli X-4 Stormwing e la spada Infinity Blade potrebbero far parte del nuovo evento di Fortnite a Sponde del Saccheggio, nel caso della spada in particolare ricordiamo come le polemiche furono davvero tantissime, in particolar modo tra i giocatori professionisti, i quali hanno fatto sentire la propria voce costrigendo Epic a rimuovere l'arma.

Ricordiamo che presto, probabilmente sempre all'inizio della Stagione 9, dovrebbero fare la loro comparsa le nuove Sfide a Tempo Straordinario di Fortnite con relative ricompense, questa settimana invece arriverà l'aggiornamento 8.60, i cui contenuti non sono ancora noti ad eccezione della Bomba Oscura. Ne sapremo probabilmente di più tra il tardo pomeriggio di oggi e la giornata di domani...