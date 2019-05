Fortnite Stagione 9: dove trovare la Stella segreta della Settimana 1

Se avete portato a termine tutte le Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9, potete mettervi alla ricerca della nuova Stella segreta. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla, mostrandovi l'esatta posizione della stella sulla mappa.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide da completare prima di mettersi alla ricerca della Stella segreta della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9.

Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 2: Cavalca la corrente attorno a Neoinclinato (0/1)

Visita tutte le Piattaforme aeree (0/7)

Infliggi un danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato una Bomba ombra (0/200)

Pass Battaglia

Raccogli un oggetto leggendario in partite diverse (0/5)

Cerca i forzieri ad Approdo Avventurato o Sponde del Saccheggio (0/7)

Eliminazioni armi con mirino (0/3)

Fase 1 di 3: Infliggi danni agli avversari da una distanza di almeno 2 piani (0/300)

Una volta che le avrete completate tutte, sarete in grado di visualizzare la nuova schermata di caricamento. Al suo interno sono contenute le coordinate della posizione della Stella segreta, vale a dire "I5, I6, J5, J6", corrispondenti al punto che abbiamo evidenziato nella mappa proposta a fondo pagina.

Per raccogliere la Stella segreta della Settimana 1 di Fortnite Stagione 9, dunque, non vi resta che completare tutte le sfide elencate sopra e atterrare nel punto evidenziato nella mappa riportata in calce.