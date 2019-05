Fortnite Stagione 9: dove trovare la Stella segreta della Settimana 3

Come procede con le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9? Se siete riusciti a completarle tutte, potete mettervi alla ricerca della nuova Stella segreta. In questa mini-guida vi mostriamo la sua posizione all'interno della mappa.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide da completare per mettersi alla ricerca della Stella segreta della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9.

Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Visita Borgallegro e Condotti Confusi in una partita singola (0/2)

Lancia il frisbee giocattolo e prendilo prima che atterri (0/1)

Eliminazioni con armi esplosive (0/3)

Infliggi danni agli avversari con armi diverse in una partita singola (0/5)

La Stella segreta della settimana 3 di Fortnite Stagione 9 si trova a sud-ovest di Crocevia del Ciarpame, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Per essere più precisi, la stella si trova sulla cima di una pila di auto composta da un tir, due camper e un camioncino rovesciato. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la Stella segreta, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che la Stella segreta in questione può essere raccolto solo dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9. Se avete bisogno di aiuto per portarle termine, potete consultare le nostre mini-guide che abbiamo linkato nell'elenco delle sfide riportato poco sopra.