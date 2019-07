Fortnite Stagione 9: dove trovare la Stella segreta della Settimana 9

A che punto siete con le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9? Se le avete completate tutte, potete mettervi alla ricerca della nuova Stella segreta di questa settimana: di seguito vi spieghiamo dove trovarla, mostrandovi la sua posizione esatta all'interno della mappa.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9, linkando le nostre mini-guide che vi spiegano come portarle a termine.

Sfide della Settimana 9 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Pass Battaglia

Infliggi danni da colpo alla testa (0/500)

Cerca forzieri a Laguna Languida o Borgallegro (0/7)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5)

Infliggi danno a un avversario entro 10 secondi dopo aver utilizzato un condotto vulcanico (0/200)

Come di consueto, dopo aver completato tutte le sfide della settimana sbloccherete una nuova schermata di caricamento che contiene un indizio sulla posizione della nuova Stella segreta.

Dopo averlo decifrato, abbiamo appreso che la Stella segreta della Settimana 9 si trova all'interno di Grandi Magazzini, nel punto indicato sulla mappa riportata a fondo pagina. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, la Stella segreta si trova all'ingresso di Grandi Magazzini, sopra il tettuccio dell'automobile in esposizione.

Ricordiamo che la Stella segreta in questione potrà essere raccolta solo dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 9.