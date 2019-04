Fortnite: nella Stagione 9 verrà sistemato il comparto sonoro

Siamo ormai alla penultima settimana della Stagione 8 di Fortnite Battaglia Reale e l'arrivo dell'attesissima Stagione 9 è sempre più vicino. Sebbene i dettagli su contenuti ed eventi che in arrivo nelle prossime settimane siano a noi sconosciuti, Epic Games ha deciso di fornire le prime info sui miglioramenti in arrivo per il comparto sonoro.

Ecco di seguito tutti i problemi emersi con l'ultimo aggiornamento, i quali saranno risolti con la prossima patch:

Miglioramenti all'audio quando ci si trova all'interno di strutture create dai giocatori

Diffusione del suono quando ci si trova in un piccolo edificio

Rumore prodotto dalla rottura di un muro

Ascolto dei passi dei giocatori che si trovano fuori da una struttura

Miglioramenti ai suoni legati al salto e alla fase di atterraggio

Un suono relativo al salto farà in modo che il bunny-hopping non sia tanto silenzioso

Sarà facile intuire quando un giocatore atterra nei nostri paraggi

Alcuni suoni non arriveranno più dall'esterno del campo visivo del giocatore

I suoni distanti e quelli vicini legati al deltaplano saranno maggiormente riconoscibili

L'impatto dei proiettili e le esplosioni saranno migliorati

I suoni più lunghi saranno riprodotti correttamente durante i replay

Cambiare dispositivo per la riproduzione dell'audio non comporterà più problemi

L'audio dei propri compagni e quello dei nemici si potrà distinguere più facilmente

Insomma, pare che le novità in arrivo siano molte e miglioreranno senza ombra di dubbio l'esperienza dei giocatori.

In attesa di scoprire di più sulla Stagione 9, vi ricordiamo che secondo un leak Pinnacoli Pendenti e Corso Commercio verranno rase al suolo da un'enorme roccia di origine vulcanica. L'evento a tempo di Avengers Endgame è inoltre attivo e la skin di Vedova Nera potrà essere acquistata nel negozio oggetti per le prossime ore.