Fortnite Stagione X: le sfide a tempo straordinario stanno per tornare?

Nelle ultime ore sono state pubblicate le immagini di tantissimi oggetti in arrivo prossimamente nel negozio di Fortnite Battaglia Reale ma, osservandoli con attenzione, alcuni di questi potrebbero essere legati alle prossime Sfide a Tempo Straordinario.

Una delle immagini ci mostra infatti la versione rossa e oro del dorso decorativo a forma di console portatile appartenente al set del Viaggiatore Eterno. Dal momento che le probabilità di vedere la semplice colorazione alternativa di un oggetto del Pass Battaglia nel negozio sono pressoché nulle, possiamo affermare con una certa sicurezza che si tratti di uno stile alternativo del set da sbloccare attraverso le Sfide a Tempo Straordinario.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una serie di missioni extra da completare nella settimana che precede il lancio della nuova stagione e che permettono di sbloccare aspetti aggiuntivi dei costumi presenti nel pass stagionale. Per scoprire quali altre skin riceveranno dei nuovi stili bisognerà attendere ancora una decina di giorni, quando avrà il via quella che con tutta probabilità sarà la settimana di transizione tra la Stagione X e la Stagione 11.

Avete già dato un'occhiata ai poster con le possibili skin della Stagione 11 di Fortnite? Non si esclude inoltre l'arrivo dell'evento Fortnite X Joker.