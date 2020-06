Fortnite: le stagioni infinite del Capitolo 2 stanno rovinando il gioco?

La Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite sembra non avere una fine. L'inizio della terza era pianificato per il 4 giugno, ma è poi stato spostato all'11 giugno. Questo prima di un ulteriore rinvio al 17 giugno, deciso da Epic Games a seguito degli gravi fatti che stanno avvenendo negli Stati Uniti d'America.

L'ultimo rinvio, vista la criticità della situazione, è più che comprensibile, ma è pur vero che rimandare l'avvio delle nuove stagioni, allungando quelle in corso, è diventata nel tempo un'abitudine per Epic Games. Se prima si trattava di aspettare una, o al massimo due, settimane in più, di recente i tempi si sono allungati di parecchio. A seguire trovate un elenco con la durata di ogni singola stagione del gioco:

Stagione 1: 49 giorni

Stagione 2: 69 giorni

Stagione 3: 67 giorni

Stagione 4: 71 giorni

Stagione 5: 76 giorni

Stagione 6: 69 giorni

Stagione 7: 84 giorni

Stagione 8: 69 giorni

Stagione 9: 84 giorni

Stagione X: 73 giorni

Capitolo 2 Stagione 1: 128 giorni

Capitolo 2 Stagione 2: 112 giorni

Questo atteggiamento è controproducente per il gioco? Per certi versi, sì. Le iniziative legate alla faida Ombre vs Spettri sono finite alla decima settimana, e ormai da troppo tempo non si vedono delle novità concrete nel gioco. L'interesse degli utenti, quindi, è inevitabilmente andato a scemare nel tempo. Certo, continuano ad uscire sfide, ci sono stati i concerti - Astronomical di Tyler Scott ha fatto registrare un successo strepitoso - ma ludicamente parlando s'è visto poco di nuovo. Fortnite funziona al meglio quando segue un programma ben delineato, una cosa che ha smesso di fare da quando è cominciato il Capitolo 2 ed è stata introdotta la nuova mappa.

Voi cosa ne pensate? Vi state annoiando in Fortnite? Ricordiamo che l'inizio della Stagione 3, fissato per mercoledì 17 giugno, sarà preceduto il 15 giugno dall'evento di Fortnite Il Dispositivo.