Fortnite e Star Wars? Un Fan ha immaginato una Skin dedicata a Darth Vader

Fortnite, forte di un successo senza precedenti recentemente evidenziato anche da una reporter del Wall Street Journal, ospita una Community decisamente vasta e, a quanto pare, anche estremamente creativa.

Con il lancio della nuova Modalità Creativa, numerosi utenti del Titolo sviluppato da Epic Games hanno dato sfogo alla propria fantasia e si sono divertiti a riprodurre location tratti da altri videogiochi o, addirittura, da altri medium. Tra questi possiamo citare, ad esempio, la Stark Tower degli Avengers o la Mappa Nuke Town tratta dalla saga di Call of Duty.

Protagonista della news di oggi, tuttavia, non è la Modalità Creativa di Fortnite: Battle Royale, bensì un utente di Reddit che si è divertito ad immaginare una Skin decisamente intrigante. NobleBatterfly, questo il nickname dell'artista, ha infatti condiviso sulla piattaforma un concept dedicato ad uno dei personaggi più iconici dell'intera saga di Star Wars: l'oscuro Signore dei Sith Darth Vader! Decisamente ben realizzato, è possibile visualizzare l'immagine della Skin tramite il post di Reddit che trovate, come di consueto, in calce a questa news.

Per evidenti ragioni di Copyright, difficilmente una simile Skin, legata al marchio Star Wars, potrà mai fare il suo ingresso in Fortnite: Battle Royale. Nonostante questo, possiamo comunque ammirare l'abilità dell'utente Reddit che ha creato questo intrigante concept!