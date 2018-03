Fortnite: lo Starter Pack sarà acquistabile a partire da domani, ecco prezzo e contenuto

Sapevamo già dell'esistenza dellodigrazie ad un leak di qualche settimana fa, ma quest'oggi è arrivata anche la conferma ufficiale, con tanto di data d'uscita.

Lo Starter Pack potrà essere acquistato a partire dalle ore 22:00 di domani 27 marzo al prezzo di 4,99 euro. Al suo interno saranno inclusi ben 600 V-Bucks (500 + 100 bonus), il costume Rogue Agent (utilizzabile solo in modalità Battle Royale) e il dorso Catalyst.

Non temete però: anche se si chiama Starter, potrà essere tranquillamente acquistato da tutti i giocatori, non solo da coloro che si avvicinano al titolo di Epic Games per la prima volta. Cosa ve ne pare? Lo acquisterete?

Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile in accesso anticipato su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita, a differenza di Salva il Mondo. Nella giornata di ieri abbiamo scoperto che sul titolo è impegnata la quasi totalità della forza lavoro di Epic Games, che consta di circa 700 sviluppatori. Comprensibile, visto che il gioco è diventato incredibilmente popolare: una trasmissione evento andata in onda ieri sera è stata seguita in diretta da oltre un milione di persone.