Fortnite: stasera la MAT Incontri Ravvicinati diverrà accessibile in coppia

Epic Games ha deciso di cambiare le carte in tavola per la Modalità a Tempo Incontri Ravvicinati, che ha fatto il suo ritorno in Fortnite Battaglia Reale in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento 7.01.

Alle ore 21:00 di oggi 12 dicembre, la MAT Incontri Ravvicinati, al momento accessibile solamente in Singolo, diverrà giocabile in Coppia. In compagnia di un amico l'approccio alle partite cambierà radicalmente, dal momento che è possibile attuare strategie completamente differenti. Nel tweet dell'annuncio, Epic Games ha scritto: "Tieni i tuoi amici vicini e i tuoi nemici ancora più vicini!". Come ben sapete, questa MAT incentiva gli scontri a distanza ravvicinata permettendo l'utilizzo dei soli Fucili Pesanti, e aggiunge un po' di pepe al tutto mettendo a disposizione i Jetpack! Per pochissimo tempo, ieri pomeriggio, era persino possibile utilizzare i nuovi biplani X-4 Stormwing, ma si è trattato di un errore, ora risolto.

A proposito di modalità a tempo limitato, stando agli indizi scovati dai data miner, presto potrebbe fare ritorno Guanto dell'Infinito, l'evento con protagonista Thanos, nemico giurato degli Avengers!