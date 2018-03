Fortnite: le statistiche in-game sono state temporaneamente disattivate

L' aggiornamento 3.4 ha portato con sé numerose novità, come le nuove sfide settimanali e il Missile Guidato, ma a quanto pare non tutto è andato per il verso giusto.

Si stanno verificando diversi problemi ai server che causano un allungamento dei tempi di attesa per entrare in partita. Un giocatore in particolare ha affermato di essere rimasto in coda per ben 40 minuti. Per questo motivo, Epic Games ha annunciato di aver temporaneamente disattivato le statistiche in gioco, per alleviare lo stress sui suoi servizi di backend.

Non preoccupatevi però: gli sviluppatori hanno assicurato che i dati delle vostre prestazioni continueranno ad essere registrati, e appariranno regolarmente non appena la situazione rientrerà nella normalità. Non è ancora chiaro, tuttavia, quando ciò avverrà, vi terremmo aggiornati al riguardo.

Fortnite può essere scaricato su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. Ieri sera Epic Games ha annunciato il contest #BoogieDown: siete invitati ad inviare un video con un vostro ballo: il vincitore verrà inserito nel gioco sotto forma di emote! Non finisce qui, poiché verranno premiati ben 100 giocatori V-Buck e altri oggetti estetici esclusivi. A questo indirizzo trovate tutti i dettagli del concorso.