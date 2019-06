Fortnite: le statistiche delle nuove armi Fucile Pesante a Tamburo e Revolver

Subito dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 9.30 di Fortnite, frugando nei dati di gioco i sempre attivissimi data miner hanno scoperto l'esistenza di due nuove armi inedite che verranno aggiunte nei prossimi giorni: stiamo parlando del Fucile Pesante a Tamburo e di un nuovo Revolver.

Non paghi, hanno continuato ad analizzare il codice del gioco e ben presto sono riusciti a scovare anche le statistiche associate alle due bocche da fuoco. Abbiamo così saputo che il Fucile Pesante a Tamburo potrà essere rinvenuto nelle varianti Non comune, Comune e Rara. Il caricatore sarà in grado di ospitare fino a 12 proiettili, mentre la velocità di ricarica sarà pari a 4,73 secondi. I dati relativi al danno e alla gittata, purtroppo, sono ancora sconosciuti. Il nuovo Revolver sarà invece disponibile nelle varianti Epica e Leggendaria, entrambe con caricatore da 6 colpi: la prima infliggerà 63 punti danno e avrà un tempo di ricarica pari a 1,9 secondi, mentre l'altra vanterà 66 punti danno e 1,5 secondi per la ricarica. Il Revolver, probabilmente, sarà la prima arma ad essere aggiunta, visto che le statistiche sono già tutte disponibili.

Oltre alle due armi summenzionate, i data miner hanno anche scoperto l'esistenza del nuovo oggetto Air Strike (colpo aereo), la cui descrizioni recita: "Eliminazioni dall'alto". Probabilmente, sarà riservato ad una delle prossime Modalità a tempo limitato. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che quest'oggi ha fatto la sua apparizione il Fortbyte 48!