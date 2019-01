Fortnite è stato il gioco più visto su Twitch nel 2018, PewDiePie prende in giro Ninja

Fortnite Battle Royale è stato, senza troppe sorprese, il videogioco più visto su Twitch nel corso del 2018. La classifica diffusa dalla piattaforma di video streaming prende in considerazione la media delle visualizzazioni mensili di tutti i canali.

Top Ten Twitch 2018

Fortnite Battle Royale League of Legends DOTA 2 PUBG Counter Strike Global Offensive Hearthstone Overwatch World of Warcraft GTA V Call of Duty Black Ops IIII

Sul podio trovano spazio anche League of Legends e DOTA 2 mentre PUBG occupa la quarta posizione. In discesa Hearthstone, Overwatch e World of Warcraft (che restano comunque in Top Ten) mentre Call of Duty Black Ops 4 guadagna la decima posizione grazie al successo della modalità Battle Royale Blackout.

Continuando a parlare di Fortnite e Twitch non possiamo non citare Ninja, webstar da 12 milioni di follower, recentemente preso in giro da PewDiePie: lo YouTuber più famoso del mondo ha pubblicato un video intitolato Genius Need to be Stopped nel quale offre una panoramica delle clip di Genius, mostrando tra gli altri Backpack Kid, autore della Floss Dance, trasformata poi in una delle più celebri emote di Fortnite Battle Royale.

Lo YouTuber svedese afferma che Backpack Kid avesse già in passato evidenziato la volontà di stabilire un Guinness World Record, facendo ballare la sua danza ad un gran numero di persone in una location ben precisa. E qui arriva l'attacco di PewDiePie, che mostra un frammento della disastrosa performance di Ninja durante l'evento di Capodanno a New York: "E' così che nascono le idee peggiori.... provando a copiare con scarsi risultati le idee di qualcun altro che non hanno nessun senso...", chiosa Felix. Ninja risponderà alle frecciatine del collega?