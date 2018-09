Fortnite è il protagonista di un simpatico sketch al Saturday Night Live con Adam Driver

Fortnite Battaglia Reale è ormai talmente famoso da diventare il protagonista di un divertente siparietto del Saturday Night Live.

Nel corso dell'ultima puntata, che è andata in onda ieri ed ha inaugurato la nuova stagione, è stata infatti dedicata una breve gag al battle royale di Epic Games. Tra i protagonisti dello sketch c'è un goffo Adam Driver, conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo di Kylo Ren in Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Da una parte vediamo un gruppo di giocatori e dall'altra le controparti digitali con indosso alcuni celebri costumi come quello del Bombarolo Lucente. A causa dell'inesperienza di uno dei giocatori i personaggi faticano ad aprire forzieri, a muoversi e a compiere semplici azione come l'accucciarsi. Ovviamente la scoperta del tasto dedicato alle emote farà impazzire il buon Driver, che non smetterà di far ballare il proprio personaggio.

A proposito del Bombarolo Lucente, Funko ha annunciato una ricca serie di Pop! dedicati ad alcuni dei più famosi costumi presenti in Fortnite Battaglia Reale. Gli sviluppatori hanno inoltre reintrodotto le missioni con i V-Buck all'interno di Fortnite Salva il Mondo, dal momento che la loro rimozione ha scatenato le ire degli utenti.