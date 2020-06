Fortnite: uno strano oggetto nel primo teaser della Stagione 3

A quasi tre ore dalla fine dell'evento Il Dispositivo di Fortnite Capitolo 2, per colpa del quale l'intera mappa è ora circondata da un muro d'acqua che sostituisce la classica Tempesta Viola, Epic Games pubblica la prima immagine-teaser della Stagione 3.

Come spesso accade con il primo teaser della successiva stagione, l'immagine è piuttosto criptica e non lascia comprendere bene di cosa si tratti. Al centro dello screenshot è visibile un oggetto di colore giallo con dell'acqua sullo sfondo e che, stando alle informazioni a nostra disposizione, potrebbe essere davvero qualsiasi cosa. Non è da escludere che si tratti di una parte dei mini-dirigibili di cui si è parlato negli ultimi rumor. C'è anche chi ipotizza che l'oggetto giallo altro non sia che un frammento del tridente di Acquaman/Poseidone, ovvero una creatura che controlla le acque e che potrebbe arrivare come skin del prossimo Pass Battaglia.

In attesa della prossima immagine, probabilmente in arrivo domani alla stessa ora sui canali social ufficiali del gioco, vi ricordiamo che la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 3 avrà il via il prossimo mercoledì 17 giugno 2020, giorno in cui verrà pubblicato un nuovo aggiornamento per il battle royale.