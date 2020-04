Fortnite e stream sniping: Ninja e SypherPK testano un approccio inedito

Il fenomeno dello Stream Sniping è una pratica molto diffusa, che coinvolge un ampio numero di giochi caratterizzati da multiplayer competitivo, tra i quali non manca all'appello neanche Fortnite: Battaglia Reale.

Molti PRO Player attivi sul battle royale hanno più volte espresso ad Epic Games le proprie rimostranze in merito al fenomeno, chiedendo di mettere in atto iniziative volte a prevenire il problema, che tuttavia risulta oggettivamente di non facile soluzione. In passato, i noti streamer Ninja e SypherPK hanno speso diverse dichiarazioni in merito, arrivando anche a proporre concrete pratiche sper contrastare lo Stream Sniping in Fortnite Battaglia Reale.

Ora, le due note personalità del gaming competitivo hanno deciso di affrontare la questione da un punto di vista completamente inedito. Anziché cercare un sistema punitivo, gli streamer hanno pensato di attivare un sistema di dialogo con i giocatori che fanno uso dello Stream Sniping. Partendo dall'assunto che molti di questi siano in realtà fan degli streamer che cercano di abbattere in-game con questa pratica sleale, i due hanno cercato di coinvolgere la community per sensibilizzarla sul tema. La tecnica è stata messa in atto da SypherPK nel video che trovate in apertura a questa news: buona visione!



In chiusura, ricordiamo che è in dirittura di arrivo il nuovo aggiornamento di Fortnite.