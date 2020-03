Fortnite e stream sniping: la soluzione proposta da Ninja e SypherPK

Mentre l'universo di Fortnite Battaglia Reale accogli l'aggiornamento 12.21, due celebri streamer attivi sul battle royale di Epic Games tornano a esprimersi sul contrasto allo stream sniping.

Tema fortemente sentito all'interno del settore competitivo del battle royale, con quest'espressione si indica la pratica di sfruttare le dirette streaming di un giocatore per individuarne la posizione all'interno della mappa. Nonostante le iniziative intraprese in passato dalla software house, i due noti content creator Tyler "Ninja" Blevins e Ali "SypherPK" Hassan lamentano ancora problemi su questo fronte.

Discutendo dello stream spining in Fortnite: Battaglia Reale, il secondo ha ipotizzato una possibile soluzione per contrastare il persistere del fenomeno. Secondo SypherPK, anziché segnalare un avversario sospetto tramite l'apposito sistema di report, un giocatore dovrebbe poter automaticamente impedire all'utente di accedere alle sue partite per un periodo di 30 giorni, rinnovabile. D'accordo in linea di principio anche Ninja, che vorrebbe però limitare la funzionalità ai soli streamer, allo scopo di evitare che i giocatori più abili ne vengano penalizzati, con ban da parte di avversari sconfitti in maniera lecita.



In Fortnite: Battaglia Reale è ormai da qualche tempo attiva la Stagione 2 del free to play. Tra le varie attività attualmente disponibili, i giocatori possono dedicarsi al recupero di Gettoni XP.