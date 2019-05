Fortnite: esser uno streamer famoso danneggia la carriera esport, parola di Myth

Myth, capitano del Team SoloMid, è oggi uno dei più famosi giocatori di Fortnite al mondo e, durante i suoi stream attira regolarmente migliaia di spettatori. Il ragazzo, però, spiega come tale attività purtroppo non si concili (anzi, vada proprio contro) con la carriera professionistica.

Per molti streamer l'uscita della modalità Battle Royale a settembre 2017 è stato un vero toccasana e ha portato a un enorme periodo di crescita, grazie al fatto che il titolo è diventato il più popolare al mondo tra gli spettatori e gli streamer di Twitch. Myth, infatti, era un piccolo streamer su Twitch prima dell'arrivo del ciclone Fortnite.

Ha visto la sua popolarità aumentare rapidamente, con oltre 100.000 spettatori nei primi giorni della vita del gioco grazie ai fan che sintonizzati sul suo canale quando l'altra celebrità, Tyler “Ninja” Blevins concludeva il proprio stream.

Secondo quanto rivelato dal ragazzo, la sua attività di streamer avrebbe ostacolato la carriera agonistica. In particolare, avrebbe reso terribilmente difficile la ricerca di un compagno con cui giocare in Duo. Il ragazzo si lamenta del fatto che le persone giocano e agiscono in modo falsato quando sanno di essere in coppia con uno streamer conosciuto.

Questo è, ovviamente, un grosso problema in quanto i giocatori tendono a esser troppo accondiscendenti con lo streamer famoso di turno, appoggiando anche giocate o decisioni palesemente sbagliate.

Per questo Myth da un po' fa coppia fissa con Jacob “Heads” Churchfield dei Misfits Gaming: proprio per il fatto che apprezza maggiormente la schiettezza e il confronto. Pare infatti che Heads non le mandi a dire, se qualcosa non va come dovrebbe.

Ora, dunque, Myth e Heads sono impegnati nei qualifier per Coppa del Mondo di Fortnite, piagati recentemente da una marea di problemi e critiche. Vedremo se riusciranno a qualificarsi e a volare a New York.