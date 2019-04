Fortnite: streamer quattordicenne ha guadagnato 200.000 dollari in un anno

Se qualcuno avesse ancora dubbi sulla popolarità e la quantità di soldi che girano attorno a Fortnite, il popolarissimo Battle Royale di Epic Games, questa storia potrebbe rendere bene l'idea: uno streamer quattordicenne ha guadagnato grazie al videogame, 200.000 dollari in un anno.

Si tratta di un ragazzo chiamato Griffin Spikoski, il cui nickname è Sceptic, che ha ricevuto un'impennata di popolarità dopo aver ucciso in-game il famoso streamer Tfue, una delle celebrità di Fortnite. Il video della partita è diventato virale online in pochissimo tempo, ed ha fruttato al canale Twitch e quello YouTube di Sceptic un vertiginoso aumento degli iscritti, che ora ammontano a circa 1.2 milioni di utenti.

Sceptic dice di aver passato su Fortnite moltissimo tempo per affinare le proprie skill, ma che non sa se è quello che vuole fare per il resto della vita. I soldi guadagnati infatti ha intenzione di spenderli per la propria istruzione e l'acquisto di una casa, mentre i suoi genitori sembrano aver già assunto un consulente finanziario per gestire al meglio anche i futuri guadagni dello streamer.

Il gioco dunque continua a far parlare di sé. Nonostante l'abbandono di Fortnite di Ninja, perlomeno temporaneo, ci saranno sempre nuove leve che continueranno a raccontare il Battle Royale con le loro live, guadagnando peraltro cifre non da poco. Che ne pensate di questa situazione? Nel frattempo, domani dovrebbe arrivare l'attesissimo Aggiornamento 8.30 di Fortnite.