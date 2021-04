Fortnite: lo streaming alla portata di tutti con l'integrazione di Houseparty

Trasmettere il gameplay di Fortnite in streaming non è mai stato così facile: da diversi mesi i giocatori su PC e PlayStation possono chattare in video con gli amici nel battle royale tramite Houseparty, e adesso hanno anche l'opportunità di "streammare" le proprie sessioni di gioco.

Sia la chat video in Fortnite tramite Houseparty, sia lo streaming del gioco sull'app sono al momento disponibili solamente per i giocatori PC, PS5 e PlayStation 4. Una volta installata l'app di Houseparty su un dispositivo Android o iOS, non dovrete far altro che collegare il vostro account di Houseparty al vostro account Epic Games per iniziare le chat video o lo streaming. Dopo aver attivato la modalità Fortnite in Houseparty, tutti i vostri amici sull'app potranno vedere il vostro gameplay di Fortnite in diretta streaming. Houseparty si occuperà di avvisare i vostri amici quando sarà disponibile il vostro feed di gioco, e voi riceverete notifiche quando loro saranno in streaming.

Per maggiori informazioni sull'integrazione tra Fortnite e Houseparty, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Epic Games. Ne approfittiamo per ricordarvi che sono stati aperti i preordini del primo numero di Batman X Fortnite Punto Zero, che include una skin di Harley Quinn.