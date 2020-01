Fortnite è un successo inarrestabile: Epic ha incassato 1,8 miliardi di dollari nel 2019

Con l'inizio del 2020 arriva anche l'analisi di SuperData sullo stato economico dell'industria videoludica nel 2019. Stando alle informazioni ottenute dalla società di ricerca collegata a Nielsen Company, l'anno appena conclusosi ha visto Fortnite primeggiare tra i giochi free-to-play.

Lo sparatutto gratuito di Epic Games ha infatti contribuito alla crescita complessiva del settore generando qualcosa come 1,8 miliardi di dollari attraverso le attività correlate al negozio per le microtransazioni e alla vendita dei pacchetti aggiuntivi e dei bundle. I quasi due miliardi di dollari generati da Fortnite, e dalla sua versione post-buco nero Fortnite Capitolo 2, fanno del kolossal di Epic il gioco free-to-play di maggior successo del 2019.

I competitor diretti si fermano infatti a incassi di 1,6 miliardi di dollari (Honour of Kings e Dungeon Fighter Online), di 1,5 miliardi (Candy Crush Saga e League of Legends) e 1,4 miliardi (Pokemon GO). Tali dati si riferiscono all'intero settore e comprendono, così facendo, sia l'industria videoludica su PC e console fisse che l'enorme giro di affari legato ai giochi e alle app per sistemi mobile.

Nel complesso, SuperData fissa a 120,1 miliardi di dollari gli incassi generati dall'intero settore nel corso dell'anno appena trascorso: in base alle stime effettuate, nel 2019 si dovrebbe raggiungere quota 124,8 miliardi di dollari grazie all'ascesa del fenomeno degli eSport, ai ricavi per la realtà virtuale e al lancio delle console nextgen come PS5 e Xbox Series X.