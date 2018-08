Fortnite Summer Skirmish: Ninja e Dr. Lupo capitolano a un passo dalla vittoria

Due dei giocatori di Fortnite più famosi al mondo, Tyler "Ninja" Blevins e Ben "DrLupo" Lupo, ci sono quasi riusciti a vincere il torneo Summer Skirmish di questa settimana.

Ci sono andati vicinissimi a raggiungere l'agognato traguardo ma hanno dovuto, alla fine, capitolare. Mentre Ninja e DrLupo si sono presentati e hanno giocato meglio di qualsiasi altro evento di Summer Skirmish, è stato ancora una volta Vivid ad avere la meglio su tutti, strappando nuovamente una vittoria nella Fortnite Summer Skirmish.

Il torneo di questa settimana è il quarto che Vivid vince, in sette settimane. In precedenza ha vinto nella prima settimana, nella quarta e nella quinta - ma è stato il primo successo per il suo compagno di squadra, Jake "GernaderJake" Straus. Vivid e GernaderJake hanno sfruttato appieno il formato di questa settimana, che ha assegnato un punto per le eliminazioni individuali, oltre a cinque punti per le Victory Royale e al bonus per le otto kill a game.

La coppia vincente ha chiuso con 33 punti su cinque partite, mentre Ninja e DrLupo sono arrivati secondi con 29 punti.

Nella competizione europea, invece, Duong "Kinstaar" Huyh e Jbzzed hanno dimostrato tutto il loro valore. Il duo ha guadagnato 28 punti, uno in più rispetto a quello delle altre due squadre inseguitrici.