Fortnite Summer Skirmish PAX West: decretato il vincitore dell'ultima tappa del torneo

Con ben 11 punti guadagnati nelle finalissime di ieri sera, “Morgausse” ha vinto l'ultimo evento delle Fortnite Summer Skirmish al PAX West di Seattle. Il ragazzo si è aggiudicato il primo premio da $ 225.000.

Come sappiamo, alcuni dei migliori giocatori del mondo hanno partecipato al torneo conclusivo della serie questo fine settimana. I giocatori hanno dovuto affrontare diverse qualificazioni negli ultimi giorni per arrivare all'appuntamento di ieri sera, caratterizzato da una serie di sette partite che hanno determinato i piazzamenti finali.

Il primo posto, dunque, è andato a Morgausse. Oltre al primo premio, il giocatore ha guadagnato anche altri $ 25.000 bonus grazie alla Victory Royale rimediata all'inizio della giornata.

Morgausse non è stato l'unico giocatore che ha potuto portarsi a casa una grossa fetta del montepremi oggi. Con 1,5 milioni di dollari in palio, ciascuno dei concorrenti nelle grandi finali ne ha guadagnato almeno 5,000.

Tra i giocatori più famosi al di fuori dei primi dieci figurano Turner "Tfue" Tenney dei FaZe Clan, che ha concluso al ventisettesimo posto con tre punti; Nick "NICKMERCS" Kolcheff, popolare streamer, si è intascato più di $ 10,000 per il suo diciasettesimo posto.

La conclusione del torneo segna anche la fine della serie Summer Skirmish di quest'anno, un evento di otto settimane che ha messo sul piatto la bellezza di $ 8 milioni per i suoi concorrenti. La serie è servita come un banco di prova per Epic Games, che ha promesso di distribuire circa $ 100 milioni nella prima stagione agonistica di Fortnite, in previsione della Coppa del Mondo 2019.