Fortnite Summer Skirmish PAX West: al via la finalissima questa sera

Venerdì è iniziato il PAX West a Seattle. Come vi abbiamo anticipato, Epic Games ha scelto proprio questo importante appuntamento per organizzare la tappa finale della Summer Skirmish. Quest'ultima mette in palio la bellezza di 1.5 milioni di Dollari.

Il torneo conclusivo della serie è stato suddiviso il tre fasi distinte. La Fase Uno è stata aperta ai primi giocatori che ogni giorno si sono registrati sul sito. Ogni batteria è stata costituita da una mini-serie di due partite per determinare i piazzamenti.

Al termine di ogni Batteria, i migliori 32 giocatori sono avanzati alle Qualificazioni Notturne (Fase Due), svoltesi nella stessa giornata. Al termine delle Qualificazioni Notturne, i migliori 33 giocatori di ogni qualificazione hanno avuto l'accesso al Gran Finale (Fase Tre) che si terrà questa sera.

Nel corso del Gran Finale, tutti i giocatori che si sono qualificati durante le Qualificazioni Notturne si sfideranno in una serie di partite. Al termine della serie di sei partite sarà incoronato il vincitore della Summer Skirmish del PAX West.

I giocatori otterranno punti in base al seguente sistema di punteggio:

"VITTORIA REALE: +3 PUNTI; 2°-3° POSTO: +2 PUNTI; 4°-10° POSTO: +1 PUNTO; 3-4 ELIMINAZIONI: +1 PUNTO; 5-6 ELIMINAZIONI: +2 PUNTI; 7+ ELIMINAZIONI: +3 PUNTI".

Le finali di oggi, lunedì 3 settembre, inizieranno invece alle 20:00, orario nostrano. Il Pax West Fortnite Summer Skirmish viene anche trasmesso su tutte le piattaforme disponibili: Twitter, YouTube, Facebook, Mixer, Twitch.