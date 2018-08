Fortnite Summer Skirmish: al via il gran finale live al PAX West di Seattle

Nell'ultimo mese e mezzo, i più popolari giocatori di Fortnite: Battle Royale hanno mostrato le loro abilità negli eventi settimanali della Summer Skirmish. Il torneo Skirmish di questo fine settimana, che inizierà domani, 31 agosto, e proseguirà fino a lunedì 3 settembre, sarà la degna conclusione della serie durata per ben otto settimane.

Le prime sette si sono disputate interamente online mentre, le competizioni della settimana finale si svolgeranno live al PAX West di Seattle.

Alcuni dei migliori giocatori del mondo parteciperanno all'evento, tra cui Turner "Tfue" Tenney dei FaZe Clan e Ali "Myth" Kabbani dei TSM.

L'ex commentatore della Call of Duty World League Jack "CouRage" Dunlop sarà uno dei commentatori dell'evento, assieme al popolare streamer Ben "DrLupo" Lupo. Le qualificazioni durante il giorno non verranno trasmesse, mentre quelle serali sì, quando da noi saranno più o meno le 3:00 di mattina. Le finali di lunedì 3 settembre inizieranno invece alle 20:00, orario (accettabile) nostrano.

Il Pax West Fortnite Summer Skirmish verrà trasmesso su tutte le piattaforme disponibili: Twitter, YouTube, Facebook, Mixer, Twitch.

Il Summer Skirmish ha funzionato come un banco di prova per Epic Games, con gli sviluppatori che hanno testato diversi formati quasi ogni settimana nel tentativo di trovare il miglior sistema competitivo. La struttura per l'ultima settimana non è poi diversa dalle altre. L'evento PAX West Fortnite Summer Skirmish sarà un torneo in modalità Solo che darà punti per le Victory Royale, i piazzamenti migliori e il numero di eliminazioni portate a segno.

Suddiviso in tre fasi, ci saranno qualifiche durante il giorno: venerdì, 31 agosto, sabato 1 settembre e domenica 2 settembre che determineranno chi potrà accedere ai qualifier serali. I primi 33 giocatori di ciascuna delle qualificazioni serali avanzeranno alle semifinali lunedì 3 settembre.

Per ciò che concerne il montepremi, Epic intende chiudere la Summer Skirmish con il suo più grande montepremi mai messo sul piatto sino a questo momento. Ci saranno $ 1,5 milioni in palio all'evento PAX West - e tutti quelli che termineranno il torneo riceveranno una parte del premio. Ci sarà anche un bonus di $ 25.000 per ogni giocatore che riuscirà a portarsi a casa una Victory Royale nella finale (che si disputerà su sei partite).