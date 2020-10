Fortnite e super eroi: due nuove abilità e Capitan Marvel presto in arrivo?

La Stagione 4 del battle royale di Epic Games sta regalando agli appassionati una vasta selezione di contenuti speciali, interamente dedicati all'universo supereroistico della Casa delle Idee.

A tal proposito, è stato di recente confermato l'imminente arrivo di Daredevil in Fortnite, con il Diavolo di Hell's Kitchen pronto ad apparire al fianco di Thor, Captain America, Hulk, i Guardiani della Galassia e molti altri. Secondo le previsioni dei dataminer, tuttavia, questa potrebbe non essere l'unica novità in programma per il gioco nel breve periodo.

In particolare, l'ormai noto utente Hypex segnala di aver avvistato nel codice di Fortnite: Battaglia Reale alcuni riferimenti a due nuove abilità da super eroe. Queste ultime, nello specifico, sarebbero denominate "Fire Ball" ("Sfera di fuoco") e "Fire Jump" ("Salto di fuoco"). Come potete verificare in calce, il dataminer non ha offerto ulteriori dettagli in merito. Nonostante ciò, vista la possibile natura dei poteri citati, le teorie della community si sono rapidamente concentrate sul possibile ingresso di Capitan Marvel all'interno del gioco.



Al momento, evidentemente, non ci sono conferme ufficiali in merito: per scoprire se tali ipotesi troveranno conferma non resta dunque altro da fare che attendere. Nel frattempo, Epic Games si appresta a reintrodurre la skin di John Wick in Fortnite: Battaglia Reale.