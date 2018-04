Fortnite supera GTA Online: il Battle Royale di Epic ha un maggior numero di utenti attivi

Secondo quanto riportato da SuperData, a febbraioha superato il numero di utenti attivi di, generando ricavi per 126 milioni di dollari . Ad oggi quindi il Battle Royale dipuò contare su una base di utenti superiore rispetto a quella del colosso

Fortnite è stato il videogioco più scaricato e venduto a febbraio sul mercato digitale, inoltre le microtransazioni di Fortnite hanno generato ricavi maggiori di qualsiasi altro gioco su PC e console, ad eccezione di Call of Duty WWII.

Grazie al successo di Fortnite, il giro d'affari legato ai giochi Free-To-Play per console è cresciuto del 359% rispetto al febbraio 2017, numeri che testimoniano ancora una volta il fenomeno creatosi attorno a questo titolo. Nonostante PUBG sia in calo rispetto al mesi scorsi, a febbraio il gioco ha venduto 2.5 milioni di copie su Steam, piazzandosi ai primissimi posti della classifiche di vendita anche con la versione Xbox One.

Ricordiamo che Fortnite ha debuttato a inizio marzo anche su iPhone e iPad, Fortnite Mobile è ora accessibile a tutti in quanto nelle scorse ore Epic ha rimosso definitivamente il sistema di ingressi su invito.