Fortnite supera PUBG con 126 milioni di dollari incassati a febbraio

Febbraio è stato un mese storico per: per la prima volta in assoluto,ha superato, con ben 126 milioni di dollari incassati solamente durante lo scorso mese.

Fortnite ha generato introiti pari a 126 milioni di dollari, in larga parte grazie alle microtransazioni, mentre PlayerUnknown's Battlegrounds si è fermato a 103 milioni, cifra ottenuta principalmente grazie all'acquisto del gioco su PC e Xbox One, al prezzo medio di 29,99 dollari.

Fortnite sta vivendo un momento d'oro grazie anche al successo della versione mobile, la quale ha incassato oltre 1.5 milioni di dollari nelle prime 72 ore successive al lancio. Fortnite Mobile è attualmente in fase di test su iOS, prossimamente la prova sarà estesa anche ai dispositivi Android, trascorso questo periodo il gioco sarà pubblicato su App Store e Google Play, accessibile a tutti come Free-To-Play con supporto per le microtransazioni.