Fortnite supera PUBG: oltre 3.4 milioni di utenti connessi contemporaneamente

ha infranto un nuovo record: domenica scorsa, il Battle Royale diha raggiunto quota 3.4 milioni di utenti connessi contemporaneamente, come annunciato sul sito ufficiale della software house.

Con questo incredibile risultato, Fortnite è riuscito a superare anche il picco massimo giocatori connessi in simultanea raggiunto da Playerunknown's Battlegrounds, che, come riportato su Steam Charts, ammonta "solo" a 3,236,027 giocatori. C'è da dire che il Battle Royale di Epic Games è gratuito ed è disponibile anche su Playstation 4, a differenza di PUBG che invece è venduto al prezzo di 29.99 euro ed è acquistabile solamente su PC e Xbox One, tuttavia si tratta in ogni caso di un traguardo davvero notevole, che premia l'ottimo lavoro svolto dalla software house nello sviluppare e supportare il gioco.

A tal proposito, ricordiamo che proprio quest'oggi, Epic Games lancerà un nuovo aggiornamento che introdurrà una nuova arma (la balestra) e alcune skin inedite di San Valentino, così come alcune modifiche al bilanciamento delle armi nella modalità Test di fuoco: i danni del fucile d'assalto non verranno diminuiti con l'aumentare della distanza del bersaglio e in modalità mirino avrà una precisione del 100%, inoltre i danni da colpo critico del fucile a pompa verranno portati al 200%.

Fortnite è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.