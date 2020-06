Fortnite supporta Black Lives Matter: Stagione 3 e evento Il Dispositivo rinviati ancora

A fine maggio, Epic Games aveva comunicato ufficialmente un posticipo della Stagione 3 di Fortnite, il cui inizio veniva rinviato all'11 giugno: ora, giunge un ulteriore aggiornamento.

In seguito alla complessa situazione di cui sono oggi protagonisti gli USA, Epic Games ha scelto di compiere un gesto a supporto del movimento Black Lives Matter. Sul sito ufficiale di Fortnite: Battaglia Reale è dunque stato pubblicato il seguente messaggio indirizzato alla community del battle royale:

"Gli ultimi eventi ci ricordano in maniera pressante le ingiustizie della nostra società, dalla negazione dei diritti umani fondamentali all'impatto del razzismo, esplicito e implicito che sia, contro le persone di colore. Siamo ben consapevoli delle sofferenze che i nostri amici, parenti, compagni di squadra, giocatori e comunità stanno soffrendo.

Crediamo nell'uguaglianza e nella giustizia, nel pluralismo e nell'integrazione, valori fondanti che devono precedere le opinioni politiche.

Il team non vede l'ora di continuare a far crescere Fortnite, ma dobbiamo bilanciare il nostro desiderio di lanciare la Stagione 3 con il bisogno del nostro team di prendersi una pausa per concentrarsi su di sé, sulle proprie famiglie e comunità.

L'evento in diretta il Dispositivo sarà posticipato a lunedì 15 giugno, mentre il lancio della Stagione 3 sarà posticipato a mercoledì 17 giugno. Ci rendiamo conto che questo sarà il secondo posticipo consecutivo e vi siamo grati della pazienza e della comprensione in questi tempi difficili".



Di recente, anche Activison ha scelto di annunciare il rinvio delle nuove Stagioni di Call of Duty.