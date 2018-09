Fortnite: svelata con un teaser la data d'inizio dell'evento High Stakes

Dopo aver stuzzicato i fan svelando a poco a poco tutte le novità, Epic Games si è finalmente decisa a rivelare anche la data d'inizio dell'evento High Stakes di Fortnite Battaglia Reale: domani 5 settembre!

L'annuncio è stato accompagnato da un brevissimo teaser (lo potete ammirare in basso) che mostra alcune delle principali novità dell'evento, ovvero il costume Wild Card personalizzabile con 4 diverse maschere e il rampino. Con High Stakes debutterà anche la modalità a tempo limitato Getaway, nella quale i team devono impossessarsi di un gioiello nascosto in una cassaforte e fuggire a bordo di un furgone volante, e 4 nuove sfide che mettono in palio oggetti cosmetici e XP:

Raccogli un gioiello in 5 diverse partite - Scia

Infliggi 500 punti di danno ai giocatori con il gioiello - Spray

Gioca 10 partite Getaway - 5000 Punti Esperienza (XP)

Completa tutte le sfide - Strumento di raccolta

Con tutta probabilità, domani 5 settembre verrà anche pubblicato l'aggiornamento 5.40, inizialmente atteso per questa mattina e posticipato senza alcun avvertimento. Mentre vi scriviamo, non conosciamo l'orario d'inizio dell'evento High Stakes: continuate a seguirci, vi avvertiremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.