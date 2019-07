Fortnite: svelata data e ora dell'epico evento live Robot vs Mostri!

Un nuovo evento di proporzioni immani sta per abbattersi sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Le avvisaglie, dopotutto, le abbiamo già avute. L'occhio di una grande bestia è ben visibile delle acque al largo di Picco Polare, mentre delle impronte sono rinvenibili nei pressi di Sponde del Saccheggio.

Nel frattempo, nell'Impianto a pressione ora adibito a fabbrica gli esseri umani stanno costruendo un gigantesco robot. Ogni due giorni viene aggiunto un pezzo, e al momento il gigante d'acciaio possiede i piedi, le gambe, il torso e un braccio. Presto sarà completamente operativo.

I giocatori di Fortnite, quindi, potranno presto assistere in diretta ad uno spettacolare scontro tra bestioni, battezzato Cattus vs. Doggus dai giocatori, sulla base delle informazioni scovate dai data miner nei dati di gioco. Grazie ad un countdown appena apparso nel mondo di gioco (sulla piattaforma volante tra Sprofondo Stantio e Borgo Bislacco, per la precisione) adesso sappiamo anche quando, ovvero alle ore 20:00 di sabato 20 luglio! Come si consueto, l'evento sarà unico e irripetibile, e potrà essere seguito dai giocatori di tutto il mondo che si troveranno in partita al momento giusto. Epic Games, a dire la verità, non ha confermato nulla in via ufficiale... ma gli indizi sono palesi e non lasciano adito a dubbi.

Prima di lasciarvi, segnaliamo che quest'oggi sono tornati nel negozio di gioco tutti gli oggetti dell'evento 14 Giorni d'Estate.