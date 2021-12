Fortnite, svelata la nuova mappa: tornano Sponde del Saccheggio e altre aree storiche

Sono passate più di 13 ore dallo spettacolare evento la Fine, che ha chiuso il Capitolo 2 di Fortnite con il botto. Un'invasione aliena e la distruzione del cubo hanno provocato il capovolgimento dell'isola, con un inevitabile tsunami che ha fatto perdere i sensi al personaggio del giocatore.

Mentre vi scriviamo, Fortnite è offline e non è possibile giocare. È possibile vedere solamente una schermata con il personaggio privo di sensi su un tronco in mezzo al mare. Epic Games sta conducendo le inevitabili operazioni di manutenzione, al termine delle quali apparirà una nuova mappa, un nuovo battle pass, tanti nuovi contenuti da sbloccare e meccaniche di gameplay inedite. Di ufficiale, in realtà, non c'è niente, ma in queste ore i data miner hanno lavorato alacremente scoprendo un mucchio di dettagli.

Tanto per cominciare, hanno scoperto un numero cospicuo di indizi che puntano al ritorno della mappa del Capitolo 1 in Fortnite, con le sue location più famose. Unendo le forze e combinando le informazioni estrapolate da più leaker, la community è riuscita a mettere insieme quella che sembra essere a tutti gli effetti la nuova mappa del Capitolo 3 di Fortnite. Come potete vedere in calce a questa notizia, dovrebbero tornare fin da subito alcune delle location che hanno reso celebre la prima mappa del gioco, tra cui Boschetto Bisunto (Greasy Grove), Bosco Blaterante (Wailing Woods), Sponde del Saccheggio (Loot Lake) e Condotti Confusi (Tilted Towers). Alcuni data miner sono inoltre concordi sul ritorno dell'iconica città di Pinnacoli Pendenti (Tilted Towers), che sarebbe prevista nel corso della Stagione 1 del Capitolo 3 o successivamente.

Questa è la lista di tutte le location con nome e i punti d'interesse del Capitolo 3 di Fortnite estrapolati dai dati di gioco: Chonkers Speedway, Scientist Lab, Condo Canyon, Sleepy Sound, Log Jam, Shifty Shafts, Camp Cuddles, Rocky Reels, The Joneses, Greasy Grove, Sanctuary, Creamy Crossroads, Daily Bugle, Beach Car Park, Windmill Farm, Small Mine, Light House, Crazy Cactus, Beach Shacks, Birding Dunes, Volcano Monitoring Station, Kayak Campsite, Adrift, Fishing Shacks, IO DS (1-5), Seven Rock Rock, Desert Arch, Windpower Building, Rock Mounds, Loot Lake Island, Loot Lake, Big Bridge, Ruined Temple Tropical, Boat Rentals, Puddle Pond, Butter Barn, Wreck Ravine, Van Life, Hidden Village, Block House, Seven Rocket Base, Impossible Rock, Llama Farm, Logging Dock, Raptor Farmhouse, Pawntoon, Desert Oasis, Ruined Temple Jungle, Plant Nursery, Logging Shack, Boat Club, Seven FB (1-7), Horse Shoe Bend, Buried Desert Town, Cliff House, Radio Tower, Crackshots Cabin, Small Temple, Power Tower, Dead Tree Pond, Bobs House, Sunny Step Ruins, Pinnacle Peak, Fancy Mansion.

Nei giorni scorsi, ricordiamo, è anche trapelato il trailer del Battle Pass della Stagione 1 del Capitolo 3, il quale ha anticipato l'introduzione di Spider-Man e Marcus Fenix tra i personaggi sbloccabili, oltre all'aggiunta di nuovi gadget, una rinnovata distruttibilità degli alberi e nuove meccaniche di gioco come la scivolata e il rampino.

Quando torna online Fortnite? Non sono disponibili informazioni ufficiali, ma secondo un leak del PlayStation Support, il ritorno in gioco sarebbe previsto per le ore 16:00 di oggi 5 dicembre.