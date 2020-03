Fortnite: dopo Deadpool arriva una seconda skin segreta per la Stagione 2?

Con la pubblicazione dell'aggiornamento alla versione 12.21 di Fortnite Battaglia Reale, avvenuto questa mattina, i dataminer si sono immediatamente messi alla ricerca di nuovi indizi sui contenuti in arrivo e tra le nuove scoperte potrebbe esserci persino una seconda skin segreta del Pass Battaglia della Stagione 2.

Sembra quindi che oltre a poter sbloccare senza costi aggiuntivi la skin di Deadpool, i possessori del Pass Battaglia dell'attuale stagione potranno accedere anche ad un secondo costume extra presente in numerosi leak delle ultime settimane: Oro. Stando a quanto scoperto dai dataminer, il costume verrà sbloccato nel corso delle settimane (probabilmente in concomitanza con un evento) e includerà una serie di sfide che permetteranno di ottenere il piccone e la copertura per armi e veicoli a tema. Le sfide chiedono di effettuare degli assist, giocare partite con un amico, infliggere danni agli avversari e collezionare medaglie. Oltre a ricompensare i giocatori con degli oggetti estetici, queste sfide hanno come premio anche 100.000 punti esperienza l'una, il che significa che si tratta dell'occasione perfetta per recuperare qualche livello del pass.

In attesa di scoprire quando e come arriverà questa skin della Stagione 2, vi ricordiamo che Ninja e SypherPK hanno proposto ad Epic una soluzione per gli stream sniper di Fortnite.