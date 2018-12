Fortnite: svelata la variante invernale della skin Ranger dell'Amore

Nei giorni scorsi, i data miner hanno scoperto che alcune delle più celebri skin leggendarie di Fortnite - Ranger dell'Amore, Corvo e Cavaliere Rosso - si arricchiranno con una variante invernale, giusto in tempo per le imminenti festività natalizie.

Epic Games non ha ancora svelato nulla al riguardo, pertanto siamo nel campo dei rumor, ma un utente è stato in grado di scovare il modello 3D di una delle skin citate, ovvero il Ranger dell'Amore. In questo modo, ancor prima dell'effettivo annuncio, possiamo già farci un'idea su come apparirà. Potete ammirarla nel render in 3D allegato in calce a questa notizia. Come vi sembra? Non è ancora chiaro quando debutteranno in maniera effettiva, ma molto probabilmente accadrà in prossimità del Natale. Nei file di gioco non sono al momento presenti informazioni sulla rarità, sul costo e sulla modalità di ottenimento.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che in questi giorni, in seguito alle polemiche che hanno circondato le finali nordamericane del Winter Royale, Epic Games ha rimosso a tempo indeterminato la spada Infinity Blade dalla Battaglia Reale. Intanto, sono già trapelate le sfide della Settimana 3 della Stagione 7, che prenderà il via giovedì prossimo.