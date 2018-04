Fortnite: svelate in anticipo le nuove sfide della settimana 10

Giovedì 26 aprile prenderanno il via le sfide della settimana 10 della terza stagione di Fortnite, come accade però regolarmente da qualche tempo l'oggetto delle sfide è stato anticipato da un leak diffuso dal portale Fortnite Intel.

Fortnite Sfide Settimana 10

Cerca casse nelle Lande Letali (0/7)

Tuffati negli anelli fluttuanti (0/10)

Cerca tra un e RV rosso, un cerchio di pietre e un ponticino di legno (0/1)

Eliminare gli avversari (0/10)

Eliminare gli avversari nek Parco Pacifico (0/3)

Colpisci alla testa agli avversari (0/250)

Cercare una cassa in varie località (0/12)

Come di consueto, le sfide standard permetteranno di ottenere come ricompensa 5 Stelle di Battaglia mentre le sfide di livello difficile regaleranno ben 10 Battle Star. Non è escluso che le sfide possano cambiare rispetto a quanto riportato, come già accaduto in passato, nel momento in cui scriviamo il livello di difficoltà delle singole sfide di Fortnite Settimana 10 non è stato reso noto.

Sapevate che si inizia già a parlare di Fortnite Stagione 4? La Season 3 terminerà il 30 aprile, è probabile quindi che la stagione successiva possa partire a inizio maggio, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.