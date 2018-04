Fortnite: svelate in anticipo tutte le nuove sfide della settimana 7

Come sicuramente sapranno tutti i giocatori assidui di, ogni giovedì vengono introdotte sette nuove sfide che mettono in palio tante. Grazie al data mining effettuato da alcuni utenti, a questo giro siamo riusciti a scoprire tutti i dettagli al riguardo con un giorno di anticipo.

Ecco quali saranno le sette 7 sfide della settimana settimana, disponibili a partire dalle ore 11:00 di domani giovedì 5 febbraio:

Infliggi 500 danni ai nemici con i Fucili a Pompa - 5 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici a Condotti Confusi - 5 Stelle della Battaglia Sconfiggi 3 nemici con armi silenziate - 5 Stelle della Battaglia Trova 7 forzieri a Rifugio Ritirato - 5 Stelle della Battaglia Trova un forziere, un scatola di munizioni e carico di scorte in una sola partita (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Trova gli Gnomi Nascosti in differenti location (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Segui la mappa del tesoro trovata in Corso Commercio (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Riguardo quest'ultima, è persino trapelata la mappa in questione, potete consultarla in fondo alla notizia. Riuscite già a riconoscere il luogo indicato? Rimanete sintonizzati su queste pagine, perché come sempre vi proporremo le guide dedicate alle sfide più ostiche della settimana.

Intanto, Epic Games sta cercando di scoprire cosa è andato storto questa mattina, quando i giocatori PlayStation 4 sono stati costretti a scaricare una patch di ben 10 GB, una dimensione ben superiore a quella prevista. Vi ricordiamo, infine, che a breve farà il suo debutto il Distributore Automatico.