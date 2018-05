Fortnite: svelate in anticipo le sfide della Settimana 2 della Stagione 4

FortniteTracker ha svelato in anticipo le sfide della seconda settimana della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Sono come al solito sette e mettono in palio tantissime Stelle della Battaglia. Ecco quali sono:

Cerca i forzieri a Boschetto Bisunto (0/7) Utilizza le Rocce Luminose (0/7) Danneggia i nemici con armi silenziate (0/500) Balla di fronte a differenti cineprese (0/7) Cerca tra uno spaventapasseri, un'automobile rosa e un grande schermo (0/1) - difficile Elimina i nemici con armi esplosive (0/3) - difficile Elimina i nemici a Tomato Town (0/3) - difficile

Come vi sembrano? Sono abbordabili? Anche questa settimana i giocatori di Fortnite Battaglia Reale dovranno andare alla ricerca di un luogo misterioso e di diversi oggetti sparsi per la mappa, ovvero delle cineprese. Non ci saranno grossi problemi, invece, ad utilizzare le Rocce Luminose, il nuovo consumabile che permette si muoversi a bassa gravità, facilmente rintracciabile nei pressi dei crateri.

La Settimana 2 della Stagione 4 inizierà ufficialmente nella mattinata di martedì 8 maggio. Si tratta di un cambiamento sostanziale rispetto alla Stagione 3, durante la quale il reset settimanale avveniva di giovedì. A che punto siete con le sfide della Settimana 1? Avete già trovato il tesoro di Tomato Town e le lettere F-O-R-T-N-I-T-E?