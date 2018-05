Fortnite Battaglia Reale: svelate in anticipo le sfide della Settimana 3 della Stagione 4

Anche questa settimana, i data miner hanno svelato in anticipo le nuove sfide del Pass della Battaglia di Fortnite Battaglia Reale. Ecco a voi le 7 sfide della Settimana 3 della Stagione 4!

Guarda il replay di una partita (0/1) Infliggi danni agli avversari con le Pistole (0/500) Cerca i forzieri a Rifugio Ritirato (0/7) Cerca le Papere di Gomma (0/10) Segui la mappa del tesoro trovata a Borgo Bislacco (0/1) - difficile Eliminazioni con Fucili di Precisione (0/2) - difficile Elimina nemici a Pinnacoli Pendenti (0/3) - difficile

Anche questa settimana, com'è ormai consuetudine, accanto alle sfide che premiano l'abilità in combattimento ce ne sono alcune di ricerca. Oltre ad un nuovo tesoro, i giocatori dovranno scovare anche delle papere di gomma! Attualmente non c'è niente del genere nella mappa di gioco, per cui presumiamo che verranno aggiunte con il reset settimanale.

Queste sfide saranno disponibili in Fortnite Battaglia Reale dalla mattinata di martedì 15 maggio. Avete ancora un paio di giorni per dedicarvi alle sfide della Settimana 2. A che punto siete con la ricerca della Stella della Battaglia nascosta tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questo momento sono attive ben due modalità a tempo limitato: Guanto dell'Infinito, con protagonista Thanos, e 50 contro 50 2.0.