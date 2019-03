Fortnite: svelate in anticipo le sfide della Settimana 4 della Stagione 8

Nonostante la Settimana 3 di Fortnite Battaglia Reale sia cominciata da appena due giorni, in rete sono già trapelate le sfide della Settimana 4 che prenderà il via giovedì 21 marzo. Scopriamole assieme!

Sfide della Settimana 4 della Stagione 8

Gratuite

Cerca 2 Tesori Sepolti - 5 Stelle della Battaglia

Lanciati contro 25 strutture con un Cannone Pirata - 5 Stelle della Battaglia

Effettua un'eliminazione con un'arma con mirino e una con un'arma silenziata - 10 Stelle della Battaglia

Pass della Battaglia

Elimina 10 avversari a Borgallegro oppure a Parco Pacifico - 1 Stella della Battaglia

Sfida a Fasi: atterra Pinnacoli Pendenti, Crocevia del Ciarpame, Corso Commercio, Borgallegro e Parco Pacifico - 5 Stelle della Battaglia in totale

Sopravvivi a 90 nemici in una singola partita - 10 Stelle della Battaglia

Usa un Girosfera in 5 differenti partite - 5 Stelle della Battaglia

Cosa ve ne pare delle nuove sfide? Secondo voi sono abbordabili? Dovrete senza dubbio affidarvi a tutta la vostra bravura in fatto di sopravvivenza per riuscire ad arrivare tra i primi 10 e completare la sesta sfida! In ogni caso, in attesa che cominci la quarta settimana, potete ancora dedicarvi alle sfide attuali, tra le quali figurano l'incarico a fasi " Distruggi un Cactus nel Deserto " e " Raccogli un diamante in partite diverse di La Fuga ".