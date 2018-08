Fortnite: svelate in anticipo le sfide della Settimana 8 della Stagione 5

Non è neppure cominciata la Settimana 7 (al via alle 15:00 di domani 24 agosto), che in rete sono già apparse le sfide della Settimana 8 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale.

A diffonderle è stato ancora una volta @FNLeaks. Ecco quali sono:

Gratuite

Piazza delle trappole (0/10)

Cerca i forzieri a Bosco Blaterante (0/7)

Eliminazioni con Shotgun (0/4) - difficile

Pass della Battaglia

Infliggi danni ai nemici con lo strumento di raccolta (0/250)

Utilizza una fenditura in differenti punti di spawn delle fenditure (0/10)

Cerca fra 3 grandi sedie (0/1)

Elimina nemici a Boschetto Bisunto (0/1)

A meno che non vengano effettuati dei cambiamenti, come accaduto questa settimana, queste sfide diverranno disponibili a partire da giovedì 30 agosto. Nel frattempo dovrete però concentrarvi sulle sfide della Settimana 7, che prenderanno ufficialmente il via domani 24 agosto. Potete consultare la lista completa a questo indirizzo.

Stamane Fortnite si è aggiornato alla versione 5.30 dando il benvenuto al nuovo oggetto Fenditura Portatile, che permette di teletrasportarsi per disorientare i nemici, e alla modalità a tempo Punteggio Reale. Nel frattempo, sono anche trapelati i costumi e gli oggetti cosmetici che verranno aggiunti nei prossimi giorni.